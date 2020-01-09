Политолог опроверг версию гибели самолета МАУ от выпущенной по Багдаду ракеты

Политолог исключает вероятность попадания в самолет иранской ракеты / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что самолет МАУ в Тегеране не могла сбить ракета, выпущенная Ираном по военным базам США в Ираке.

В комментарии InfoResist он подчеркнул место, возле которого случилась авиакатастрофа – это аэропорт. А ракеты, как правило, выпускали либо из приграничных районов Ирака и Ирана в сторону Багдада и американских баз, либо с территории самого Ирака.

"Чтобы понимали разные читатели, расстояние между Тегераном и Багдадом – 900 км. Поэтому версия о том, что это ракета не туда пошла, а как бы выпускали в одну сторону, а она попала в самолет – это выглядит очень странно. Во всяком случае, логическому объяснению это не поддается, потому что Тегеран находится очень далеко от зоны конфликтного выяснения отношений между Ираном и США", - отметил он.

Читайте также"Я ухожу": муж погибшей при крушении самолета МАУ рассказал о последнем разговореОднако политолог не исключает, что самолет мог потерпеть крушение вследствие теракта на борту. По словам Фесенко, напряженные в последнее время отношения между Ираном и США, разумеется, не будут способствовать эффективности расследования. Он полагает, что на фоне последних событий вполне логичным выглядит нежелание иранской стороны передать черные ящики самолета американской компании Boeing.

Фесенко считает, что Иран все же будет сотрудничать с Украиной и Канадой для расследования причин трагедии.

Напомним, ранее 9 января секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Боинга в Иране, которые рассматриваются украинской стороной.

Позднее СМИ, со ссылкой на очередной отчет Управления гражданской авиации Ирана по поводу крушения, сообщили - пилоты другого самолета, пребывавшего на значительной высоте утром 8 января, четко видели пылающий украинский Боинг.

Главред собрал в одном материале все подробности крушения самолета МАУ в Тегеране, жертвами которого стали 176 человек.