ФСБ вербовала работника Укроборонпрома, учителя и полицейского - контрразведка

ФСБ пыталась вербовать украинцев / direct-press.ru

Представители российских спецслуцжб пытались завербовать трех жителей Сумской области для работы на ФСБ. Среди потенциальных агентов - бывший правоохранитель, учитель и работник подразделения Укроборонпрома.

Как сообщает пресс-центр СБУ, привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.

Уточняется, что россияне применяли по отношению к украинцам шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.

По данным СБУ, с помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Россияне хотели получить данные о работе завода в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли.