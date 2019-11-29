"Сбор секретных данных": ФСБ в Крыму задержала "украинскую шпионку"

ФСБ / lenta.ru

Российские силовики в аннексированному Крыму задержали женщину по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанная является гражданкой Российской Федерации.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержана в г. Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ РФ.

Отмечается, что женщину обвиняют по статье государственная измена и ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Так называемый депутат Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости заявил, что задержанная женщина служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.

Стоит отметить, что после захвата Крыма Кремль провел массовую паспортизацию.

Как ранее сообщал Главред, в Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.