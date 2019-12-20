Ехал на похороны отца: ФСБ не пустила украинца в аннексированный Крым

Украинца завернули назад на одном из пунктов пропуска

В четверг, 19 декабря, на одном из пунктов пропуска в аннексированный Крым сотрудники погранслужбы ФСБ не пустили на территорию полуострова украинца, который ехал на похороны своего отца.

Украинцу вручили документ, в котором говорилось о том, что ему запрещен въезд на территорию РФ до 1 февраля 2054 года.

"Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод - "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции - "Право на уважение частной и семейной жизни", - отметили в Крымской правозащитной группе.

Документ, который вручили украинцу / Фото facebook.com/crimeahrg

Напомним, одному из лидеров крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву еще в 2014 году запретили въезд в Крым.

В 2015 году Кабмин утвердил порядок въезда и выезда на оккупированную территорию Крыма для иностранцев и граждан Украины.