Заказ России: Порошенко влез в скандал с пленками Гончарука

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко, экс-президент Украины, вступился за публичное реноме премьер-министра Алексея Гончарука, которое немало пошатнулось из-за опубликованных накануне аудиозаписей разговоров.

"Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы. Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.Относительно ситуации с записями премьера - это не украинский сценарий", - написал бывший глава страны на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы оказались зафиксированы разговоры премьер-министра Алексея Гончарука с рядом членов Кабмина и топ-менеджерами финансовой сферы страны. Премьер якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики, а также нелицеприятно высказывался о президенте Владимире Зеленском. Позже в Сети появились сообщения о том, что Гончарук в ближайшее время покинет свой пост. Но их в Кабмине не подтвердили. Позднее замглавы фракции Слуга народа в Раде Александр Корниенко рассказал о том, что СБУ в самом скором времени проведет проверку скандальных "пленок Гончарука".