"Объединить" моря: в Польше поторопили Украину пока не поздно

Черное море / chekltd.ru

В Польше вспомнили об "объединении" Балтийского и Черного морей. По словам польского посла Бартоша Цихоцкого, этот проект необходимо ревизовать, потому что "потом будет поздно".

При этом он указал, что у нынешнего министра инфраструктуры Владислава Криклия "свои идеи".

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры в прошлом году. Мы интересовались, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьск. "Объединить" Черное море с Балтийским. Мы поняли, что у министра Криклия - свои идеи, поэтому ждем", - рассказал посол в интервью Украинскому радио.

Кроме того, он указал, что деньги уже были вложены.

"Это миллиарды, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния- Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", - подытожил Цихоцкий.

Как ранее сообщал Главред, посол в Польше Андрей Дещица отметил, что двусторонние отношения Украины и Польши потеплели благодаря снятию запрета на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв в Украине.