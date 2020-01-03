Отношения Украины и Польши потеплели: Дещица назвал причину

Андрей Дещица объяснил, что сняло напряжение в отношениях Украины и Польши / УНИАН

Двусторонние отношения Украины и Польши потеплели благодаря снятию запрета на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв в Украине, сообщил посол в Польше Андрей Дещица, заявления которого ранее вызвали отвращение в Варшаве.

"Хотя исторические вопросы остаются в перечне повестки дня двусторонних отношений, но их сняли с топ-агенды. На это повлияли решения о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы в Украине, что реализовано после визита Президента Зеленского в Польшу. Это разблокировало ведение диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, существовавшее в переговорах на официальном уровне", - обратил внимание Дещица.

При этом Дещица напомнил, что практически всегда до этого сложные исторические вопросы были если не первыми, то одними из первых при обсуждении на официальных встречах.

Дипломат заявил, что теперь польские чиновники намерены взяться за благоустройство легальных украинских мест памяти в Польше.

"Это требует определенного времени, процедур. В конце концов заявление президента Украины также не означало немедленного разблокирования поисково-эксгумационных работ. Оно прозвучало в августе, а работа началась в конце ноября. Существуют определенные процедуры, которые нужно выполнить. И такова позиция польской стороны", - подчеркнул посол.

Кроме того, Дещица признал, что есть "институты, возможно, и третьи стороны, которые заинтересованы, чтобы этот вопрос и в дальнейшем был предметом раздора между украинцами и поляками".

"Но мы должны стоять выше таких попыток и провокаций, вести себя цивилизованно, исходя из принципа, что нужно чествовать память тех лиц и воинов, которые погибли. И это правило должно быть применено ко всем", - особо отметил Дещица в интервью Укринформ.

Читайте такжеОт санкций против РФ до эксгумации польских захоронений: главные итоги встречи Зеленского и ДудыНапомним, 31 августа 2019 года, в субботу, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине...Мы договорились перезагрузить рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал президент Украины.