"Посол перешел красную черту": в Варшаве растет разочарование Киевом – СМИ

В Варшаве растет разочарование из-за подходов Киева в политике исторической памяти / УНИАН

В Варшаве растет разочарование Киевом, его подходами в политике исторической памяти, сообщил источник в правительстве Польши, пожелавший остаться неназванным.

Как отмечается в материале zn.ua, это вызвано запретом Украины для Польши на проведение эксгумационных работ и "антипольским пиаром" Киева в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне, что создает негативную атмосферу в разных варшавских ведомствах.

Как пишет издание, такая атмосфера не позволяет Польше идти на какие-либо уступки Украине в сфере исторической памяти.

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Источник также подчеркнул, что посол Украины в Польше Андрей Дещица перешел некую красную черту, когда в эфире польской радиостанции RMF24 заявил о том, наша страна позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши — в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты.

При этом Дещица признал, что запрет на проведение эксгумационных работ — эмоциональное решение Киева, принятое после того, как польская власть не отреагировала на уничтожение украинских памятников.

"В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИДа, но и польского правительства", - добавил источник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше строят памятник "жертвам украинских националистов". Авторами являются скульптор Катарина Радецкая и польский институт национальной памяти.

Кроме того, президент Польши недавно назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой". Польский лидер также счел события 1942-1944 на Волыни "ужасной картой с ранениями".