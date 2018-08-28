В Польше строят памятник "жертвам украинских националистов"

ИНП Польши инициировал очередную антиукраинскую акцию / УНИАН

В польском Щецине начата постройка памятника "жертвам украинских националистов в 1939-1947 годы". Монумент планируется установить на Центральном кладбище города.

Сообщается, что автором проекта является Катажина Радецкая. Памятник поставят в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши, без которого не обходится ни одна антиукраинская инициатива в Польше, и Ассоциации "Східні креси: спадщина і пам’ять", сообщает Польское радио.

Представитель ассоциации Ежи Мужило заявил, что-де "это особенно важно для потомков кресовян и свидетелей трагичных событий на Волыни".

Читайте такжеВ Польше украинца избили из-за национальности и грозили убитьДиректор Института национальной памяти в Щецине Павел Скубиш в свою очередь заявил, что "жертвы преступления на Волыни не имеют своих могил", так как полякам якобы не дают возможности проводить эксгумацию мест, где могут быть захоронения жертв.

"Поэтому памятник должен также стать символической могилой", - заявил представитель Института нацпамяти.

Напомним, недавно президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".