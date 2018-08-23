"Опустил факты, связанные с УПА": в Польше оценили заявление главы Украинского общества

В Польше оценили заявление Григория Куприяновича / УНИАН

В польском Институте национальной памяти отказались начинать расследование против главы Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича после его резонансного заявления в Сагрыни во время памятных мероприятий, посвященных почтению памяти украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

По словам прокурора комиссии отделения судебных преследований ИНП, Куприянович в своей речи сосредоточился исключительно на события в Сагрыни и украинских жертвах: "Он опустил "неудобные" факты, связанные с ролью УПА в преступной деятельности в Сагрыни, и скрыл преступление, совершенное украинским националисты против польского населения. В связи с этим, прокурор разделил мнение о том, что выступление президента Украинского общества может привести к нарушению соответствующих масштабов, и, следовательно, релятивизировать очевидную оценку геноцид на польской земле", - сказано в заявлении польского ИНП.

Также отмечается, что прокурор принял решение об отказе от расследования фактов и публичного отрицания преступлений, указанных в статье 55 Закона от 18 декабря 1998 Института национальной памяти, против Куприяновича.

Кроме того, сообщается, что заявление Люблинского воеводы в части, касающейся возможного нарушения статьи 133 Уголовного кодекса главой Украинского общества в Люблине, то есть оскорбление польской нации передано в районную прокуратуру.

Напомним, недавно президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".