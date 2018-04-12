В Польше поставили условия Украине для возобновления сотрудничества институтов нацпамяти

Возобновление сотрудничества с украинским Институтом национальной памяти станет возможным только после того, как Украина выполнит поставленные ей условия, заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, поляки требуют от Украины разрешения на проведение поисковых работ, а также эксгумацию жертв и строительство мемориалов в местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхновка Волынской области, передает "Польское радио".

Кроме того, польская сторона настаивает на решении вопроса о поиске, эксгумации и строительстве мемориалов полякам, которые погибли от рук украинских националистов во время Второй мировой войны.

Ещё один вопрос — работа Польско-украинского форума историков, работа которого на данный момент приостановлена. Шарек отметил, что Институт готов восстановить деятельность форума и проводить встречи с украинскими учеными, но только после публикации научных работ, которые ранее были презентованы в рамках форума.

"Мы до сих пор не получили от украинской стороны тексты украинских авторов, хотя мы можем их напечатать", — подчеркнул Шарек.

Также остается самым спорным вопрос Волынской трагедии.

Ранее в польском ИНП обвинили Украинский институт нацпамяти в провокации.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.