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В Раде 300 депутатов объединились для защиты вечных ценностей

18 января 2020, 00:25

Обнародован манифест объединения.

Юраш
Юраш инициировал в парламенте объединение для защиты вечных ценностей / Фото: Facebook/Святослав Юраш

Депутаты Верховной Рады инициировали создание межфракционного "консервативного" объединения под названием Ценности, достоинство, семья, которое будет защищать в обществе общеизвестные ценности.

"Сегодня в Верховной Раде объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения "Ценности, Достоинство, Семья". На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то то "объединяло весь парламент", - сообщил в Facebook народный депутат фракции Слуга народа Святослав Юраш.

Все члены объединения подписались под общим манифестом. Они обязались лоббировать законы, которые будут способствовать укреплению и популяризации семейных ценностей.

"Защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды, подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли украинскому интеллектуальному сообществ", - сказано в манифесте.

Юраш добавил, что по данному вопросу украинские политики намерены работать в тандеме с западными коллегами. Партия Голос с сопредседателем пока не определилась. От Слуги народа им стал Юраш, как инициатор объединения. Сопредседателем объединения от ОПЗЖ стал Олег Волошин, Батькивщины –  Сергей Тарута, Европейской солидарности – Михаил Бондарь.

Напомним, в Польше вспомнили об "объединении" Балтийского и Черного морей. По словам польского посла Бартоша Цихоцкого, этот проект необходимо ревизовать, потому что "потом будет поздно".

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