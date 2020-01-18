Названа причина ухудшения воздуха в Киеве

В Киеве воздух ухудшился по нескольким причинам / УНИАН

В Киеве воздух ухудшился из-за стремительного увеличения количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, практически безветренной сухой погоды и температурной инверсии (температура верхних слоев воздуха выше, чем нижних).

В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия способствуют накоплению вредных частиц, сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Синоптик добавил, что воздух в Киеве может улучшиться после выпадения осадков, усиления ветра и снижения температуры. Эксперты посоветовали для улучшения воздуха в столице вместо личного транспорта использовать общественный.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского за 16 января, в Киеве в местах скопления автотранспорта - Бессарабская и Демеевская площади, бульвар Леси Украинки - зафиксировано превышение среднесуточной концентрации загрязняющих веществ - диоксида азота и диоксида серы.

"Специалисты советуют избегать прогулок возле автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды", - добавили в КГГА.

Напомним, в октябре 2019 года в Голосеевском районе Киева ухудшился воздух. Воздух стал хуже, в частности, из-за масштабного пожара под столицей - в селе Романков Обуховского района Киевской области.