Украинскому журналисту запретили въезд в Крым и РФ на 34 года / Reuters

Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову до 2054 года запрещен въезд в аннексированный Россией Крым и на территорию РФ.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", - сообщил Ибрагимов на своей странице в Facebook.

Журналист подчеркнул, что запрет въезда действителен до 31 мая 2054 года.

"Я напрямую связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - добавил Ибрагимов изданию Крым.Реалии.

Он сообщил, что агрессии в его сторону не проявляли, однако конкретные причины запрета не были указаны ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Напомним, ранее ФСБ не пустила в Крым украинца, который ехал на похороны отца.