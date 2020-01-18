"Герда, Фиона, Ангел и Робин": названы популярные детские имена в 2019 году

Имена новорожденных украинцев пестрят разнообразием / 1zoom.ru

В Министерстве юстиции Украины озвучили самые распространенные и оригинальные имена, которые украинцы выбирали для своих новорожденных малышей в 2019 году.

"В столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк. Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София. Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман", - говорится в сообщении пресс-служба Минюста.

В ведомстве констатируют, что нередко новоиспеченные родители выбирают для своего чада весьма необычные имена.

"В Киеве: женские - Ореста, фротте, Аннаель, властно, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак. В Киевской области: женские: Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна; мужские: Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут", - отмечают в Минюсте.

Как известно, в 2018 году самым популярным женским именем была Анастасия, а мужским – Артем.

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