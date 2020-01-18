Как правильно поить детей: Комаровский обнародовал график

Чай не стоит давать детям после 17:00, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы уменьшить вероятность ночного недержания мочи (энурез) у детей, малышей нужно поить правильно - считается, что суточный объем жидкости необходимо разделять на три группы.

После 17:00 детям не стоит давать напитки, которые содержат кофеин, в частности, чай, поделился врач и телеведущий - педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский в Instagram.

Медик отметил, что большую часть жидкости ребенок должен выпить до 17 часов.

Как правильно поить ребенка: график от Комаровского

40% объема жидкости дети должны выпивать до 12:00;

Еще 40% объема жидкости малыши должны выпивать до 17:00;

20% объема жидкости дети должны выпивать после 17:00.

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что к детской питьевой воде есть только одно ключевое требование - безопасность. Педиатр отметил, что детям идеально давать пить негазированную и некипяченую столовую минеральную воду.