Альтернатива росТБ: Нацсовет поддержал создание русскоязычного канала в Украине

Новосозданный канал будет вещать на территорию западных государств и Россию / publicist.in.ua

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что в Украине действительно нужно создать исключительно русскоязычный телеканал, который стал бы альтернативой для российского телевидения.

По его словам, в мире очень много русскоязычных людей, их нужно информировать о том, что происходит в Украине.

"Мы должны давать украинский взгляд на события, происходящие за пределами Украины", – сказал член Нацсовета в эфире ATR.

Костинский считает, что вещать новосозданный канал должен на территорию западных государств и Россию.

"Нам нужен русскоязычный канал, который будет транслировать украинскую повестку дня для русскоязычных. Потому что они в Германии, Италии или России смотрят российское телевидение. Альтернативы этому, в принципе, нет", – отметил он.

Напомним, еще в июле прошлого года в Офисе президента заявили, что в Украине будет создан всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.