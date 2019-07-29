Украина запустит всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - Офис президента

Кирилл Тимошенко заявил, что Украина запустит всемирный русскоязычный канал / edumka.com

В Украине будет создан всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что такой канал необходим – ведь Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - уточнил Тимошенко.

Ранее стало известно, что внештатным советником Зеленского стал экс-медийщик Пинчука.