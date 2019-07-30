Новый русскоязычный телеканал: в Нацсовете ответили на предложение Офиса президента

В Украине уже существует телеканал иновещания, напомнили в Нацсовете по ТВ и радиовещанию / slovoidilo.ua

В Украине уже существует телеканал иновещания UA-TV, который в том числе вещает на русском на границе с Крымом и вдоль линии разграничения на Донбассе, заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Таким образом он прокомментировал предложение заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о возможном создании всемирного русскоязычного канала.

"Что касается инициатив, которые сегодня формулируются представителями новой власти, я думаю, не очень корректно сейчас это комментировать. Со своей стороны, мы хотим сказать о том, что мы работаем с мультимедийной платформой иновещания, частью которой является агентство Укринформ и телеканал иновещания UA-TV и сегодня UA-TV, который имеет программы именно на русском языке уже вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения", - подчеркнул он на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеВ российском МИД расплевались ядом по поводу идеи Киева по созданию русскоязычного каналаПо словам Костинского, в Нацсовете по вопросам телерадиовещания рассматривают телеканал UA-TV как мощный "информационный проект", который занимает уникальную нишу среди всех остальных украинских телеканалов и радиостанций. "Потому что все без исключения телерадиовещатели выполняют закон о квотах украинского языка и там они дают в соответствии с требованиями закона, в соответствии со своей специализацией от 60-75% украинского языка в эфире. Задача UA-TV заключается в том, что это должен быть отдельный вещатель, который создает специальный контент на русском языке именно на линии разграничения", - отметил член Нацсовета.

"Мы не говорим о том, что это международный вещатель, мы говорим о том, что в зоне проведения ООС и на границе с временно оккупированным Крымом у нас есть один вещатель, который ведет специальное вещание для отдельной категории населения, которое возможно не воспринимает украинский язык, но получает информацию об Украине, о событиях в Крыму, в Донецке, Луганске на русском языке", - резюмировал Костинский.

Отметим, что планы по созданию русскоязычного телеканала в Украине уже прокомментировали в РФ.