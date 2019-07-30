"Он уже загнулся": в РФ захлебываются желчью из-за планов Украины по созданию русскоязычного канала

В Украине планируют создать новый телеканал / dn.vgorode.ua

Планы Офиса президента Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала в Украине вызывают лишь сочувствие, заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

"Когда президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала — это вызывает только сочувствие", — сказала она в комментарии rbc.ru.

Российская пропагандистка напомнила, что ранее в Украине планировали создать Ukraine Today "в пику РТ (бывший Russia Today, — ред)". "Вы что-нибудь слышали об этом Юкрейн? Он уже и загнулся, кажется", — добавила Симоньян.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.