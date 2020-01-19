В центре Киева произошли стычки между националистами и антифашистами

В воскресенье, 19 января, в центре Киева на Михайловской площади произошли столкновения между националистами и антифашистами.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, после окончания согласованной акции ее участники направились к фуникулеру, при этом группа неизвестных бросила в них несколько петард.

В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать человек. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка, добавили в полиции.

Отметим, что ранее в соцсетях антифашисты подчеркивали, что целью митинга является привлечение внимания к безнаказанности ультраправых. Они также призывали расследовать нападения праворадикалов и расформировать полк Азов.

В свою очередь оппоненты отмечали, что организаторы митинга исповедуют антиукраинские взгляды и назвали их фанатами "русского мира".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в результате столкновений пострадали четверо полицейских.