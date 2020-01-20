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В Запорожской области рванула граната: два беспечных собутыльника погибли

20 января 2020, 15:38

Оба мужчины скончались на месте происшествия, правоохранители нашли их трупы в квартире.

Граната ВСУ
В Запорожской области от взрыва гранаты погибли люди/ Униан

В Запорожском районе в селе Лежине произошло ужасное ЧП.

По информации, в воскресенье, 19 января, в квартире рванул боеприпас.

Копы установили, что беспечные мужчины распивали алкогольные напитки, и в результате неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв.

Также стало известно, что оба мужчины скончались на месте происшествия, правоохранители нашли их трупы в помещении.

Полицейские провели осмотр и изъяли металлические осколки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг подрывника и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Читайте также"Сколько ж долбое*ов в Киев понаехало": в школе на Троещине ученик бросил гранату в класс - видеоНапомним, ранее в Винницкой области в селе Садки мужчина после внезапного конфликта с приятелями подорвал их ручной гранатой.

"Ночью 26 декабря 28-летний местный житель конфликт с товарищами решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался в больнице", - говорилось в сообщении полиции.

новости Запорожья взрыв граната
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