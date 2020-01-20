Минера столичного моста Метро отправили в психушку

Белько признан психически нездоровым / Скриншот

Угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве Алексея Белько переведут из тюрьмы в психиатрическое учреждение.

Как сообщает пресс служба столичной прокуратуры, соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил Днепровский районный суд Киева.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что на момент совершения преступления состояние обвиняемого было таковым, что он не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, сейчас его психическое состояние не изменилось, поэтому необходима госпитализация в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Прокуроры учли результаты экспертизы о состоянии здоровья Белько и внесли на рассмотрение суда ходатайство об изменении подсудимому ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение "в условиях, исключающих опасное поведение в пределах срока досудебного расследования".

Напомним, 18 сентября в Киеве на мосту Метро Белько выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Как ранее сообщалось, 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал Алексею Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 288 тысяч гривен.