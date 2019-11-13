"288 тысяч никто не наскрёб": "минеру" моста Метро в Киеве продлили арест

Алексею Белько продлили арест / Скриншот

В среду, 13 ноября, суд пролонгировал на 60 дней меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Отметим, 18 сентября в Киеве на мосту Метро Белько выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Так вот, Днепровский районный суд принял решение о продлении ареста "минеру" моста Метро в Киеве. Белько будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый может выйти под залог в размере 288 тысяч гривен, однако по состоянию на 13 ноября залога не была внесена.

При этом в комментариях под сообщением Прокуратуры Киева в фейсбуке граждане удивились, что сумму для внесения залога не нашли.

"И шо 288т грн нихто не наскрёб???", - вопрошает Тарас Деменьев.

Читайте такжеВ прокуратуре рассказали, сколько лет в тюрьме грозит "минеру" моста МетроНапомним, 20 сентября суд Днепровского райсуда Киева огласил решение об избрании меры пресечения бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Судья объявила о том, что ходатайство прокурора об аресте Белько удовлетворено частично. Решением суда Белько арестовали на 60 дней с возможностью внесения залога в 288 тысяч гривен.

При этом не была удовлетворена просьба нардепа Яны Зинкевич и министра внутренних дел Арсена Авакова о том, чтобы отпустить Белько на поруки.