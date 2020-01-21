Крымскотатарский телеканал ATR под угрозой закрытия - в чем причина

ATR могут закрыть в 2020 году / РБК

В начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR отказался под угрозой закрытия. Это связано в приостановлением временной финансовой поддержки из госбюджета.

Такое заявление сделал владелец канала Ленур Ислямов в интервью "Детектор Медиа".

По информации директора телеканала, в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн, а в 2020 году снова обещают 50 млн. Но во второй половине 2019 года ATR недополучил от государства 15 млн грн.

Из-за недостаточного финансирования, канал на 90% сократил производство собственных программ. Уже из-за появившейся адолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Но того же дня его удалось восстановить. Также из-за недофинансирования на ATR сокращено 45% коллектива.

"В этом году мы в бюджете идем так же по незащищенной статье. Я звонил Бородянскому (Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта, - ред), и он заверил, что в этом году для нас предусмотрено финансирование в бюджете. Но у нас задолженности с прошлого года. И как их закрыть, я не представляю, потому что бюджет этого года предусмотрен на нужды этого года", - говорит владелец канала.

По владельца канала Ленур Ислямов, к управлению структурами, которые занимаются финансированием, пришли не подготовленные менеджеры и они не понимают приоритетов.

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"Ни у нас, ни в Меджелису сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову (глава Меджлиса Рефат Чубаров - ред) был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир - первый помощник президента Украины - ред). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель - Мустафа Джемилев. И получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в которой это должно было бы быть. Мы обращались к представителю офиса президента. Есть даже постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым – это Антон Кориневич. Но его голос тоже никто не хочет слышать", - говорит Ислямов.

Ранее Нацсовет поддержал создание русскоязычного канала в Украине.

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