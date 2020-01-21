В Укрборонпроме представили первый украинский военный квадрокоптер

Квадрокоптер Берегиня / Фото: скриншот

В государственном концерне Укроборонпром продемонстрировали первый украинский военный квадрокоптер Берегиня, который разрабатывали отечественные конструкторы для проведения разведывательных операций.

Как сообщается на сайте компании, разработкой беспилотного аппарата занималась организация Меридиан им. С.П.Королева, которая входит в состав Укроборонпрома.

Заказ на создание квадрокоптера поступило в 2019 году от Минобороны. Примечательно, что рама беспилотника изготовлена из карбона при помощи 3D принтера. Общий вес изобретения не превышает двух килограммов.

Уточняется, что аппарат набирает высоту 100 метров за три секунды, время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, составляет две минуты. Заменить аккумулятор специалист сможет за одну минуту. А максимальную скорость беспилотник развивает до 120 км в час.

Квадрокоптер оснащен двумя камерами – цифровой и аналоговой. Передача сигнала находится под защитой для предотвращения выявления противником.

Напомним, в ноябре 2019 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре поделились, что бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Как ранее сообщалось, в Укроборонпроме за все время существования - за последние 10 лет - украли почти миллиард гривен, - около 300 тысяч гривен ежедневно выводили в офшоры и раскладывали по частным карманам.