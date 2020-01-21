Рвануло не по-детски: в жилом доме Днепра взорвалась граната

Граната / kyiv.npu.gov.ua

В результате мощного взрыва гранаты в квартире жилого дома в Днепре пострадало два человека.

Как пишет пресс-служба полиции, месте взрыва неустановленного предмета работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. Предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее писал Главред, в Запорожской области рванула граната: два беспечных собутыльника погибли.

Также напомним, под Винницей мужчина подорвал двух приятелей ручной гранатой.