Арахамия успокоил пропагандистов Путина, "переживавших" за Донбасс

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в Давосе рассказал пропагандистам Кремля о возвращении временно оккупированного Донбасса. По его словам, никакого силового плана у Киева нет.

"Огласили свои намерения идти максимально быстрыми шагами к миру. В первую очередь, я считаю, нужно сконцентрироваться на полном прекращении огня. Для обеих сторон. И тогда это будет самым сильным сигналом за последние пять лет. Я думаю, это по силам лидерам обоих государств", – отметил Арахамия журналистам Первого канала.

При этом он указал, что для восстановления отношений между РФ и Украиной необходима деэскалация военного конфликта.

"Я не думаю, что он (силовой план возвращения Донбасса, - ред.) существует, потому что у нас все усилия последние 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. Будем делать, что от нас зависит, на политическом уровне", – подытожил глава фракции.

Арахамія в Давосі давав коментарі російським пропагандистам



Про, що можна говорити коли голова президентської фракції роздає інтерв'ю пропагандонам з мордору...... pic.twitter.com/d4HK0wLZI8 — Poltava for European solidarity (@Poltava45296989) 22 января 2020 г.

Как ранее сообщал Главред, в Минобороны жестко раскритиковали идею о разведении сил по всей линии разграничения на Донбассе.