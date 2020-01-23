"Почку вырежу": генерал рассказал об угрозах "Гиви"

Олег Микац поделился, что ему угрожал Михаил Толстых ("Гиви") / psb4ukr.org

Генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных Сил Украинц, сообщил, что во время боев за донецкий аэропорт ему звонил и угрожал тогдашний командир банды "Сомали" самопровозглашенной "ДНР" Михаил Толстых (прозвище "Гиви", был уничтожен).

Толстых звонил и угрожал поймать и вырезать почку, рассказал генерал в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, в то время он еще не был генералом, а имел чин полковника.

"…Гиви… угрожал: "Я тебя поймаю, почку вырежу", всякое такое. Я тогда еще полковником был. А что ж меня ловить - ну, давай, иди сюда. Почему-то не пришел", - заявил собеседник.

Микац поделился, что боевики делали ему разные предложения, в частности, Гиви предлагал оставить аэропорт. "...Говори, куда надо пострелять - мы постреляем, а ты потом скажешь, что не смог удержать ДАП", - привел его слова генерал.

Ранее Олег Микац говорил, что во время боев за донецкий аэропорт лидеры боевиков предлагали взятки украинским бойцам. Напомним, бои за ДАП начались 26 мая 2014-го, а закончились в январе 2015 года.

В январе 2015 года боевики подорвали новый терминал аэропорта, потом здание обрушилось, и защитники объекта, которых за стойкость назвали "киборгами", покинули его. В боях за аэропорт погибли десятки защитников Украины.