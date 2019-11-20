  1. Главная
  3. Украина

"Кость в горле": генерал назвал причину ожесточенных боев за ДАП

20 ноября 2019, 11:15

На донецкий аэропорт оттягивалось очень много сил врага, отметил генерал-майор.

Генерал-майор сообщил, что за ДАП шли такие бои, поскольку он был
За ДАП шли такие бои, поскольку он был "костью" в горле противника, сообщил генерал-майор / Reuters

Генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, сказал, что за донецкий аэропорт шли такие бои, поскольку объект был "костью" в горле российского командования и сепаратистов.

"Гиви" - "Моторолы" (лидеры боевиков - Ред.) предлагали взятки украинским бойцам, рассказал генерал в интервью УНИАН.

Собеседник отметил, что противник споткнулся на ДАПе и топтался на месте 242 дня.

"И, если бы нам не удалось удержать те позиции, то противник, возможно, осуществил бы план: выйти на границы Донецкой и Луганской области", - заявил Микац.

Генерал добавил, что на аэропорт оттягивалось очень много вражеских сил. "Кого там только не было. Начиная от хваленого русского спецназа, и заканчивая добровольцами-казаками и кавказцами, которые за деньги россиян пытались взять аэропорт…", - сказал он.

Напомним, бои за аэропорт захваченного боевиками "ДНР" Донецка начались 26 мая 2014 года, а закончились в январе 2015-го. В январе 2015 года противник подорвал новый терминал донецкого аэропорта, позже здание обрушилось, и защитники ДАПа, которых за стойкость назвали "киборгами", покинули объект. В боях за ДАП погибли десятки украинских воинов.

ДАП бои донецкий аэропорт Олег Микац
Сейчас вы просматриваете новость «"Кость в горле": генерал назвал причину ожесточенных боев за ДАП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:15
Сборная Украины узнала первого соперника на Евро-2020
12:14
"Использовали, как презервативы": главарь "ДНР" Ходаковский признал колоссальные потери среди боевиков Видео
11:54
"Создает монстра": в РФ пожаловались на нападки со стороны Эстонии
11:49
Игорь Верник попал в больницу: реакция актера на слухи о болезни
11:40
Цыганковым заинтересовались финалисты Лиги чемпионов-2018/19
11:39
Выслали в Польщу законно: Саакашвили окончательно проиграл суд
11:25
Моуриньо возглавил Тоттенхэм
11:24
"Гадаем на кофейной гуще": Разумков рассказал о перевыборах в Раду
11:23
Зарезали мужа и жену, повесили сына: известны подробности жуткого убийства целой семьи в Запорожье Видео
11:23
"Ходит и разговаривает": Состояние Заворотнюк стало неожиданностью
11:15
"Кость в горле": генерал назвал причину ожесточенных боев за ДАП Видео
10:52
Россию нужно "вжарить" на деньги: Зеркаль высказалась о компенсациях Украине Видео
10:50
Украина выставила России новый счет за Крым: главные детали
10:49
В США "потеряли" часть военной помощи Украине - СМИ
10:42
По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020
10:35
Любитель Путина Сергей Полунин из Крыма высказался о Зеленском Видео
10:34
Кем хотел стать и лучший проект: Зеленский пооткровенничал Видео
10:26
"Уже пора менять и этих": Зеленский намекнул на судьбу Рады Видео
10:09
Никогда не говори никогда: почему Зеленскому не стоило объявлять войну Тимошенко мнение
10:07
Опасность и месть: кому гороскоп на 20 ноября 2019 пророчит быть настороже
10:03
ДТП и резня: в центре Киева водители устроили жесткие разборки Видео
10:01
Раздетый и с веником на шее: жуткая находка напугала жителей Киева (фото18+) Видео
09:42
Волкер раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому
09:18
"Не отличается от Крыма": страна Европы обвинила РФ в захвате территорий
09:12
В Германии прямо во время лекции жестоко убили сына экс-президента - фото
08:52
"Коп с Рублевки, украинская версия": одесситов вогнал в ступор полицейский Porsche Panamera Видео
08:44
В шаге от Приднестровья, или Чего ждать от" нормандской" встречи мнение
08:40
Курс валют: украинская гривна резко начала терять свои позиции
08:31
Зеркаль объявила о своем уходе из МИД Украины и объяснила причину
08:03
"Были достойные люди": Разумков рассказал, почему поддерживал Партию регионов
07:33
Станет ли Джо Байден новым президентом США: астролог дал прогноз
07:32
Стало известно, когда заработает "таможенный безвиз" между Украиной и ЕС
07:15
Ксения Мишина: Я бы посоветовала Лидии Шефер из Крепостной развивать в себе любовь
07:05
"Как в порнухе капает": Глюкоза взбудоражила пикантным фото
06:59
Маркарова рассказала о своем амбициозном плане относительно МВФ
06:56
Сладкий привет для Тимошенко, или Как Зеленский нажил себе смертельного врага мнение
06:33
Эксперт назвал условия возвращения Крыма в Украину
06:10
Страшные пожелания: почему нельзя желать удачи и спокойной ночи
06:08
Голубой маникюр – самый модный зимний маникюр 2020: свитер на ногтях и геометрия - фото Фото Видео
05:48
От оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019
05:29
"Все ради бабла": астролог раскрыл правду о жизни патриарха Кирилла
05:08
С Днем ребенка 2019 – открытки и поздравления в прозе и стихах Фото
04:54
Макияж зима 2019/2020: стрелки, блестки и яркие цвета - модные идеи на фото Фото
04:29
Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры
04:23
Лизуны всех стран, соединяйтесь: как довести женщину до оргазма куннилингусом
04:06
Детские автокресла: какие бывают и как выбрать
03:18
Война на Донбассе и сланцевый газ: эксперт развеял миф об одной из причин конфликта
02:38
Названа главная психологическая причина лишнего веса Видео
02:27
"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию
01:49
"Раздевайся, ложись": Волочкова устроила стриптиз в ношеном белье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять