"Кость в горле": генерал назвал причину ожесточенных боев за ДАП

За ДАП шли такие бои, поскольку он был "костью" в горле противника, сообщил генерал-майор / Reuters

Генерал-майор Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, сказал, что за донецкий аэропорт шли такие бои, поскольку объект был "костью" в горле российского командования и сепаратистов.

"Гиви" - "Моторолы" (лидеры боевиков - Ред.) предлагали взятки украинским бойцам, рассказал генерал в интервью УНИАН.

Собеседник отметил, что противник споткнулся на ДАПе и топтался на месте 242 дня.

"И, если бы нам не удалось удержать те позиции, то противник, возможно, осуществил бы план: выйти на границы Донецкой и Луганской области", - заявил Микац.

Генерал добавил, что на аэропорт оттягивалось очень много вражеских сил. "Кого там только не было. Начиная от хваленого русского спецназа, и заканчивая добровольцами-казаками и кавказцами, которые за деньги россиян пытались взять аэропорт…", - сказал он.

Напомним, бои за аэропорт захваченного боевиками "ДНР" Донецка начались 26 мая 2014 года, а закончились в январе 2015-го. В январе 2015 года противник подорвал новый терминал донецкого аэропорта, позже здание обрушилось, и защитники ДАПа, которых за стойкость назвали "киборгами", покинули объект. В боях за ДАП погибли десятки украинских воинов.