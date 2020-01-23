"Самый большой риск": Коболев рассказал, что угрожает Украине

Андрей Коболев / УНИАН

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в Давосе назвал главный риск для Украины. По его словам, самое страшное – популизм украинских политиков.

"Самый большой риск (для Украины, - ред.), я бы сказал, — популизм", - заявил Коболев в ходе выступления на панельной дискуссии в Украинском доме.

При этом он обеспокоен попыткой новых политиков избегать непопулярных мер.

"В настоящее время это то, что беспокоит меня, что я вижу в некоторых реакциях даже новых, молодых политиков, это их желание быть суперпопулярным и любимым и избегать иногда болезненных и непопулярных мер", - подчеркнул руководитель Нафтогаза.

Как ранее сообщал Главред, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что закупка газа у Газрома будет зависеть от решения Кабмина и цены на газ.