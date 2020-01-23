В Давосе украинец опозорил делегацию неправильной парковкой и штрафом

Украинец получил штраф за парковку / Фото: скриншот

В Швейцарии в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, один из представителей украинской делегации в первые дни уже успел показать себя с негативной стороны неправильной парковкой.

Как сообщает Радио Свобода, один из украинцев припарковал свой внедорожник неподалеку от Украинского дома с нарушением правил.

Буквально сразу на лобовом стекле автомобиля с украинскими номерами местная полиция разместила квитанцию со штрафом. Нарушитель ПДД Швейцарии получил квитанцию на 120 швейцарских франков (124 доллара или 111 евро). Журналистам он рассказал, что он с коллегами приехал в Давос на собственных автомобилях, и они находятся в городе уже в течение недели.

"Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину", – объяснил водитель.

Напомним, на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук рассказал потенциальным инвесторам, как нужно вести себя в Украине, чтобы успешно вложить в нее деньги.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский записал свой номер в телефон владельца АрселорМиттал Кривой Рог - индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с главой правления и генеральным директором продовольственной компании из США Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. В ходе переговоров украинский президент рассказал о земельной реформе, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".