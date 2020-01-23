До минус десяти мороза: синоптики ошарашили прогнозом погоды

погода, зима / Фото pixaby

По информации синоптиков, в ближайшие дни на территории нашей страны ожидается резкая смена погодный условий.

Из-за прихода в Украину антициклона, ожидается ясная погода с морозом по ночам, показатели термометра тогда достигнет -10 градусов.

Изменения погоды связаны с приходом антициклона, из-за которого ожидается ясная погода с морозом в ночное время суток, который достигнет на столбике термометра показателя в минус десять градусов. Также будет идти мокрый снег и наблюдаться сильные порывы ветра.В среду, 23 января в Украине было пасмурно.

Завтра, 24 января, атмосферный фронт покинет пределы страны, а сменит его малооблачная погода без осадков. Также планируется ослабление порывов ветра, но значительно увеличится разница между дневной температурой, которую ожидают плюсовой, и ночи будут морозными.