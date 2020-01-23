В Харькове под зданием ОГА жгли файеры - фото

Под зданием ОГА мужчины жгли файеры / фото Нацполиции

Под зданием облгосадминистрации в Харькове неизвестные лица совершили хулиганские действия.

По информации местных полицейских, около 18:30 к ним поступила информация о том, что к административному зданию по улице Сумской на автомобиле "Тойота" подъехала группа человек.

"Один из мужчин залез на крышу машины с плакатом в руках, другие – подожгли файеры. Вся акция продолжалась в течение 10 минут. На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчины покинули место происшествия", - отмечают правоохранители. По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.

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