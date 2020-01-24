Сжигали, убивали, сбрасывали в шахты: экс-узник оккупантов рассказал о могильниках в "ЛНР"

Денис Секацкий

Бывший узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий, который заплатил за свою свободу 32 тысячи долларов, рассказал, что на территории ныне оккупированной Луганской области есть множество могильников с телами замученных до смерти украинцев.

По его словам, людей убивали из-за непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей - в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" - рассказал бывший пленник в интервью Цензор.НЕТ.

Секацкий добавил, что мертвых вывозили в штольни, сбрасывали тела в воздухоотводники шахт и копанки.

"Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много", - отметил он и добавил, что может показать почти все могильники, которые расположены в оккупированном Луганске.

"Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - резюмировал бывший узник террористов.

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Как сообщал Главред, в рамках обмена пленными Украина вернула 76 человек, а отдала боевикам 127.

По словам советника министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяны Тимошенко, у освобожденных украинцев наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за пыток и издевательств, которым они подвергались в плену.