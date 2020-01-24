"Мертвая зона": политолог сказал, что ждет Донбасс

Оккупированная часть Донбасса станет мертвой зоной, спрогнозировал политолог / УНИАН

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин полагает, что захваченная часть Донбасса станет еще одной мертвой зоной.

Донбасс повторяет судьбу Абхазии и Нагорного Карабаха, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, война на Донбассе может затянуться надолго.

"…Донбасс станет еще одной мертвой зоной, зоной-руиной наряду с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Нагорным Карабахом. Этот сценарий уже неминуем", - заявил Соскин.

Политолог полагает, что сегодня не представляется возможным победить Россию.

"…Как в Европе были столетние войны, так и наша война может оказаться такой же. Но что может быть с оккупированной частью Донбасса через 20-30 лет? Посмотрите, что делается в Сирии, Ливии, Афганистане - поймете", - добавил он.

Ранее бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль прогнозировал, что в 2020 году на Донбассе не будет мира. Бывший чиновник говорил, что Донбасс нужен российскому президенту Владимиру Путину.