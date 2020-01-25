В Днепре Ланос убил двух мужчин, опубликованы фото и видео 18+

В Днепре легковушка не переходе убила двух мужчин / Скриншот

В пятницу поздно вечером, 24 января, в Днепре автомобиль ЗАЗ Ланос на пешеходном переходе наехал на двух мужчин, пострадавшие погибли на месте происшествия.

Ланос сбил пешеходов в 23:12 на ул. Набережная Заводская, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

По данным ведомства, за рулем легковушки находился парень, 1993 года рождения, его задержали. Начать производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушения правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц.

"Водитель автомобиля ЗАЗ Ланос… осуществлял движение по проезжей части ул. Набережная Заводская… со стороны ж/м Красный Камень в направлении центра г. Днепр, где на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин…", - добавили в полиции.

В Сети уже появились фото и видео с места ДТП. Внимание, фото и видео - 18+!!!

Ранее стало известно, что вечером 23 января в Днепре водитель на микроавтобусе, по предварительным сведениям, выехал на трамвайные колеи, а потом пытался избежать столкновения с трамваем и наехал на пешеходов. Авария произошла на ул. Ударников, пострадали и госпитализированы четыре человека, среди пострадавших был ребенок.