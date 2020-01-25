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"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации

25 января 2020, 11:11

Украинцы никак не успокоятся из-за желания господ из Минкульта контролировать соцсети.

Бородянкому устроили разнос в Сети
Бородянкому устроили разнос в Сети / facebook.com/borodyanskiy

Глава Минкульта Владимир Бородянский из-за нового закона про дезинформацию оказался в центре внимания соцсетей. Там ему устроили настающую вздрочку.

К слову, украинцы никак не успокоятся из-за желания господ из Минкульта контролировать тех пользователей соцсети, у которых более 5 тысяч подписчиков.

"А ну, быстро отписались от меня 35 тысяч жителей Королевства! Своими ушами слышала как министр Бородянский сказал по скайпу у Портникова: " все у кого больше 5 тысяч подписчиков, подпадают под статью об уголовной ответственности как неправильные журналисты"! О как! То что не сделал в силу своей толерантности, европейскости и демократичности ПАП в свою каденцию, делают узеленские. Умный ход. Хвалю. Надеюсь, они просчитали все риски. Хотя, зря я надеюсь, просчитывать они не умеют, радуются как дети каждому прожитому дню, А президент Какаяразница уже полностью копирует позднего Брежнева, читающего с листочка с радостной улыбкой "ай, я молодец, я это прочел, яка краса!", - высказалась одесская блогер Ирина Медушевская.

"Я вчера тоже это слушала. Боже какой же лаптеногий бред он нёс (это моё оценочное суждение, которое не несёт угрозы государсту) уточню, на всякий случай", - пишет Ирина Солошенко.

"Бля, они е*анулись. Ну как можно в современном мире быть тухлыми яйцами-СССРа уже нет. Улыбаемся и машем", - добавила Лариса Терещенко.

"Мракобесие! Они прям все копируют у северного соседа. Но Украина не Россия, у них это не получится!", - возмутилась Наташа Даниленко.

"Посмотрел Свободу Слова и увидел двух дебилов один из них министр Бородянский Дебилы в стране есть суд? Не нравится информация от журналиста подавай в суд на него, выиграешь суд престиж журналиста падает и это кроме финансовых потерь по решению суда вот и все господа дебилы", - пишет некий пользователь Сети.

"Превращение Украины в Северную Корею. Если это примут - то про "европейский выбор страны" можно забыть Мр@зота этот бородянский. И все кто писали сей "закон", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте также"Понабирали долбо*бов, бл*дь": Бужанский прошелся по главе Минкульта БородянскомуНапомним, ранее глава минкульта Владимир Бородянский рассказал, как будут наказывать журналистов по новому закону про дезинформацию. В частности, он пообещал, что тюрьма им не грозит, а вот на общественно-полезных работах они вполне могут оказаться. 

Бородянсий отметил, что уголовная ответственность будет наступать после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации.

"Брежнев старый был и, говорят, на таблетках. А этот молодой и тоже, говорят...)", - считает Олег Лисицин.

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