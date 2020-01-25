"Сварщики сбежали в Польшу": опубликовано видео украинских БТР с трещинами

БТР-4 / ukroboronprom.com.ua

В Сети опубликовали видео новых украинских бронетранспортеров БТР-4 Буцефал, которые покрылись трещинами.

Как отмечается в сообщении Defence Express, дефекты производителя появились несмотря на то, что на продукции стоит клеймо военного представительства Министерства обороны.

Отмечается, что Лозовский кузнечно-механический завод поставил на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса с отечественной "71" марки стали для БТР-4 новой партии.

В комментариях пользователи едко прокомментировали бракованные украинские БТРы:

"Посадити прийомщиків у бтр і стріляти з бойових по ньому", "У нас вся Украина сплошная трещина", "Ну тут полюбому Путин виноват. Рука Кремля без вариантов", "Когда у сварщика зарплата будет 30к+ тогда и швы будут норм", "Так они все с ЛКМЗ и сбежали в Польшу на кораблестроительніе заводі за нормальной ЗП", "Тут не в зарплате сварщика дело - бронесталь варится сильно недешёвыми электродами, которые справный украинец просто не может не подменить, но даже и это еще не пипец, после сварки положено делать отпуск материала бронекорпуса, целиком, в огромной печи сначала долго нагревать потом плавно охлаждать, потом снова нагревать и закалять в не менее огромной ванне. Газа на это уходит - море, зарплата сварщика на этом фоне просто теряется. И вот судя по устойчиво плохому результату с разными сталями, именно на этом производитель и экономит", - пишут пользователи.

В Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР Буцефал.