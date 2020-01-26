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Уханьский вирус: в аэропорту Борисполь приняли меры, украинцы запаниковали

26 января 2020, 11:43

Для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

коронавирус из Китая
Из-за коронавируса в аэропортуБорисполь приняли меры / Фото Reuters

В воскресенье, 26 января, в аэропорту Борисполь из-за уханьского вируса начали проводить скрининг пассажиров из Китая и проверять их инфракрасными термометрами.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - сказано в сообщении Минздрава в Фейсбуке.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения в субботу, 25 января, обновила рекомендации относительно скрининга. Для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

При этом "градус" паники в соцсетях только накаляется. В частности, под сообщением Минздрава много комментариев, в которых украинцы упрекают Минздрав в неправильном подходе к ситуации.

"В аеропортах треба всіх перевіряти, бо люди літають з пересадками! але все одно.. вже багато посилань на відомості, що є випадки безсимптомності протікання хвороби", - считает Саша Фитиль.

 "Ви там справді ідіоти? Які прямі рейси. Яке 26 січня? Перевіряти треба всіх. Бо як вірус зайде в Україну ви ж з ним не справитесь. Клепки ж явно не вистачить", - возмутилась Наталья Даньковская.

"Ще чотири дні назад потрібно було закривати рейси з Китаю та в Китай... А вони с 26-го числа тільки будуть тарапульку мірять. Безвідповідальність повна", - заявила Лена Йовенко.

"Закрити всі рейси до Китаю та з нього і ми в безпеці", - убеждена некая Марина.

"В институте, школы и садики дайте указание больных детей даже с насморком отправлять домой ! Педагогам и всем нам надо быть бдительными.. Не позволяйте своему больному коллеге ходить на работу, не ведите детей простывших на занятие. В транспорте делайте замечание больным кто ездит без маски", - запаниковала Анна Пинтова.

"Если в вашем министерстве реально есть кто то умный. То поймите что прямыми рейсами в Китай мало кто летает. В основном большинство не прямыми. А вот прямые просто отменить...", -  добавил Вадим Онищенко.

Читайте такжеВ Китае умер первый медик от нового коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 26 января, жертвами опасного вируса стали 56 человек. За последние сутки еще 300 человек заразились коронавирусом. Всего на данный момент в КНР лабораторно подтверждено 1975 случаев заражения "китайским" коронавирусом. У 2684 человек подозрение на инфекцию.

Отмечается, что из 1975 заболевших 324 находятся в тяжёлом состоянии.

Медицинские службы продолжают отслеживать тех, кто имел контакты с заражёнными. Сейчас называется число 7989 человек. При этом 1085 пациентов были сняты с медицинского учёта.

соцсети Минздрав паника коронавирус Аэропорт Борисполь новости Украины
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