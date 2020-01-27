Крымская газета провозгласила полуостров украино-татарским

Принадлежность Крыма Украине была продекламирована не явно, а с интригой.
В выпуске Крымской газеты от 24 января издание интригующе провозгласило Крым "украино-татарским полуостровом".
Принадлежность Крыма Украине была продекламирована не явно – а через вопрос в сканворде. Там было загадано обозначение "украино-татарского полуострова" – ответ на который должен составлять 4 буквы.
При этом пятничный номер Крымской газеты с патриотичным сканвордом найти уже очень сложно, отмечают местные СМИ.
Ранее политолог рассказал, когда Украина вернет Крым. Леонид Радзинховский отметил, что вопрос Крыма для РФ не существует.
Читайте такжеТелеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языкеНапомним, Украина запускает телеканал для жителей Донбасса и Крыма. Телеканал будет работать на базе уже существующего UATV. Канал будет информационно-равлекательным.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.