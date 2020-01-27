Крымская газета провозгласила полуостров украино-татарским

Крымская газета назвала полуостров украино-татарским / Скриншот сканворда

В выпуске Крымской газеты от 24 января издание интригующе провозгласило Крым "украино-татарским полуостровом".

Принадлежность Крыма Украине была продекламирована не явно – а через вопрос в сканворде. Там было загадано обозначение "украино-татарского полуострова" – ответ на который должен составлять 4 буквы.

При этом пятничный номер Крымской газеты с патриотичным сканвордом найти уже очень сложно, отмечают местные СМИ.

Ранее политолог рассказал, когда Украина вернет Крым. Леонид Радзинховский отметил, что вопрос Крыма для РФ не существует.

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