Дополнительный выходной в феврале 2020: откуда взялся и когда будет

Календарь / Факты

Украинцы, конечно, известны как трудолюбивая нация. Но, тем не менее, они любят и умеют отдыхать. Тому пример - количество и популярность гугл запросов на эту тему (праздники 2020, праздники 2020 украина, праздники 2020 украина календарь, календарь выходных 2020 украина, выходные 2020 украина). Поэтому для украинцев точно станет приятным сюрпризом тот факт, что выходные в феврале 2020 получат новый, дополнительный день.

Такая ситуация связано прежде всего с тем, что 2020-й - високосный. Февраль в нынешнем году продлится 29 дней, а не 28. Но - 29 февраля выпадает на субботу. Стало быть, украинцы в последний месяц зимы 2019/2020 получат девять выходных вместо восьми.

К слову сказать, далеко не в каждый високосный год в феврале выпадает дополнительный выходной - последний раз так было шестнадцать лет назад (в 2004-м).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2020-м украинцам большинство праздничных выходных приходится отрабатывать по субботам. В среднем, каждый месяц у есть 8-9 выходных (календарные субботы и воскресенья). В январе, к примеру, их было 10 – против 21 рабочего дня.