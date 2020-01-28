Мирная жизнь во время войны: озвучено количество погибших на Донбассе в 2019 году

Названо количество погибших на Донбассе в 2019 году мирных жителей / Фото: REUTERS

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта на Донбассе, заявил бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, который ранее заявил, что конфликт на Донбассе будет заморожен.

"Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 - только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб", - сказал Сайдик на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник.

При этом Сайдик уточнил, что чаще всего причиной гибели мирных жителей на Донбассе становились мины.

"Мины - причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин - это очень важная работа", - пояснил он.

Кроме того, Сайдик выразил надежду на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность в рамках ТКГ в Минске о трех дополнительных участках разведения сил и средств, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также"Пункта об автономии нет": Сайдик развенчал миф пропаганды РФ о ДонбассеНапомним, ранее австрийский дипломат Мартин Сайдик заявил, что Россия является не посредником в конфликте на Донбассе, а его полноценным участником, несмотря на все попытки Кремля утверждать обратное.

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывший глава миссии ОБСЕ в контактной группе, - Главред), Леонида Кучмы (второго президента Украины, - Главред) и Михаила Зурабова (бывший посол РФ в Украине, - Главред). Затем пропущено расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху", - сказал Сайдик в итервью российскому Коммерсанту.