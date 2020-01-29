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Влиятельный американский таблоид опозорился из-за столицы Украины

29 января 2020, 07:32

На обложке красуется русскоязычная версия "Kiev" вместо украинской "Kyiv".

Обложка нового номера New York Daily News
Обложка нового номера New York Daily News / Фото twitter.com/NYDailyNews

Известное американское издание New York Daily News неправильно написало название столицы Украины. Причем ошибку допустили прямо на обложке - вместо "Kyiv" написали "Kiev".

Обложка нового номера опубликована в Twitter влиятельного издания New York Daily News.

"Цыпленок по-киевски. Митч отказывается сдвинуться с места свидетелей, несмотря на бомбардировку Болтона во вторник", – говорится в заголовке на обложке таблоида.

Напомним, ранее ведущая телерадиовещательная корпорация Британии ВВС официально изменилоа написание украинской столицы. Вместо русскоязычного варианта Kiev теперь будут писать украинскую версию Kyiv. Позже примеру ВВС последовало авторитетное издание The Telegraph

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу. 

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