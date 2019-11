В Великобританиии "переименовали" столицу Украины

Год назад Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA / Фото УНИАН

Известный британский телеканал ITV уважил Украину и перешел на правильное написание названия украинской столицы латиницей - теперь вместо русскоязычного Kiev на телеканале будут писать украиноязычный вариант Kyiv.

"Один из лучших телеканалов Великобритании ITV только что сообщил нам об изменении. С этого момента он пишет Kyiv, а не Kiev! Спасибо! #Kyivnotkiev идет дальше!", - сообщило посольство Украины в Великобритании в Facebook.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Напомним, ведущая телерадиовещательная корпорация Британии ВВС официально изменила написание украинской столицы. Вместо русскоязычного варианта Kiev теперь будут писать украинскую версию Kyiv. Позже примеру ВВС последовало авторитетное издание The Telegraph. Издание The Financial Times также перешло на правильное написание названия украинской столицы.

Как сообщал Главред, в начале октября пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на английском языке написала Киев в русской транскрипции в сообщении в Twitter. Позже она принесла извинения в связи с инцидентом.