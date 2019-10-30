Kyiv Not Kiev: еще одно авторитетное издание удалось "перевоспитать"

Год назад Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA / Фото УНИАН

Авторитетная британская газета The Financial Times перешла на правильное написание украинской столицы – теперь издание пишет название Киева на английском языке Kyiv вместо Kiev.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

"Спасибо FT за то, что приняли во внимание наши аргументы и согласились изменить название столицы Украины на #KyivNotKiev. Отличная новость!", - говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Twitter.

Напомним, ведущая телерадиовещательная корпорация Британии ВВС официально изменило написание украинской столицы. Вместо русскоязычного варианта Kiev теперь будут писать украинскую версию Kyiv. Позже примеру ВВС последовало авторитетное издание The Telegraph.

Как сообщал Главред, в начале октября пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на английском языке написала Киев в русской транскрипции в сообщении в Twitter. Позже она принесла извинения в связи с инцидентом.