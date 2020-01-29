  1. Главная
  3. Украина

Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе

29 января 2020, 11:53

Елена Зеркаль получила должность в НАК Нафтогаз Украина

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль / УНИАН

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль устроилась на новую работу. Так, экс-замглавы МИД назначена советником председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

В пресс-службе компании сообщили, что Зеркаль будет заниматься международными отношениями, поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, а именно процессами, связанными с захватом РФ активов группы Нафтогаз в аннексированном Крыму.

Кроме того, она в течение двух лет работала в составе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. Также Зеркаль привлекалась к разъяснению рисков и противодействию строительству российского газопровода Северный поток – 2.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выполнила свое недавние обещание и уволилась из Министерства иностранных дел.

МИД Нафтогаз Северный поток-2 Елена Зеркаль новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:00
Первый пошел: бывший чинуша из "ДНР" явился в СБУ с повинной
12:49
Сделка Века: как Трамп затеял большой передел Ближнего Востока мнение
12:49
"Как фанера над Парижем": экс-нардеп указал на "плохой знак" для Украины в ПАСЕ Видео
12:36
Больным станешь, если это добавишь: названы самые опасные приправы
12:32
Нобелевский комитет "переселил" Ивана Франко в Россию
12:30
Харли Квинн: потрясающая история любимой психопатки Джокера Видео
12:10
"Настроен на кровь": политолог объяснил, почему Порошенко нельзя давать власть
11:59
Смертельный китайский вирус может оздоровить экономику Украины - прогноз эксперта
11:53
Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе
11:40
Кодирование каналов: какие каналы в Украине отключили и как смотреть ТВ после 28 января
11:35
Любовный треугольник: в России мужчина зверски зарезал беременную подругу - видео 18+
11:29
"Ездили отдыхать": МАУ срочно эвакуирует украинцев из Китая Видео
11:23
Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать Видео
11:07
"Не безвольные овцы": Вятрович развенчал популярные мифы о бое под Крутами
10:58
"Огромный огненный шар": очевидец рассказал жуткие подробности гибели легенды баскетбола
10:47
Коронавирус переплюнул атипичную пневмонию по темпам кровожадности Видео
10:39
Зеленский почтил память Героев Крут - фото
10:34
Приключения Илона Маска в Украине мнение
10:30
"Подумывает снова уйти": СМИ узнали, когда возможен уход Вакарчука из политики
10:23
Эксперты назвали топ-6 супер жидкостей для похудения
10:20
Неудачные спичи в Польше и Израиле – в ведомстве Пристайко полетели три головы - СМИ Видео
10:00
Гороскоп на 29 января всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности
09:58
"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январе
09:55
Коби Брайанта назвали насильником: MeToo публично опозорилось
09:53
"Совсем кукуха у старого бандеровца съехала": в России вой из-за слов Кравчука о Гитлере
09:25
В Киеве на глазах у детей с особой жестокостью расправились с собакой: что грозит убийце
09:22
"Сесть мужику на лицо": звезда Вечернего Квартала разделась на пикантном фото Фото
09:16
"Танька мазохист, дали подсрачников дуре": в Сети советуют Черновол "не бычковать"
08:56
Сеть покорила еще более "озлобленная" наследница  Grumpy Cat - фото
08:47
Почему Порошенко агрессивно набрасывается на Зеленского мнение
08:34
Благодатные объятия русского мира: 40 тысяч граждан Сирии за день стали беженцами
08:30
Триллер и гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан - Торино Видео
08:03
Чат с романтичным дуэтом Alyosha & Vlad Darwin
08:01
Дадут новую должность: в России предложили лишить Путина поста президента
07:32
Влиятельный американский таблоид опозорился из-за столицы Украины
07:15
"Что написано под грудью?": Рита Дакота топлес взбудоражила сеть
07:08
Смертельный коронавирус: число жертв и зараженных снова возросло
07:02
Доллар вернется к 29: как коронавирус повлияет на Украину мнение
06:47
Как выглядеть моложе: визажисты поделились лайфхаками
06:36
Голову запустил – горе пригласил: как волосы влияют на счастье женщины
06:16
"Яркий роман и свадьба": трем знакам Зодиака насулили фарт в любви Видео
05:49
Маникюр 2020: нежный маникюр омбре и красивые ногти градиент фото Фото Видео
04:52
Бакс по 10 гривен: эксперт объяснил, как грабят украинцев
04:15
Политолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее Суркова Видео
03:44
Настоящий враг Украины: в Миротворец добавили жгучую российскую порнозвезду - фото Фото
03:01
Коронавирус в Китае серьезно ударит по производству Apple
02:10
"Троянский конь": политолог предупредил о коварстве нового кремлевского куратора "ЛДНР"
01:36
Нашла выход: чемпионку мира благодаря сексу оправдали за допинг
01:05
Горячие фото сотрудницы комитета Госдумы РФ взбудоражили сеть Фото
00:55
Ученые перечислили полезные свойства какао
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять