Экс-зам Климкина нашла работу в Нафтогазе

Елена Зеркаль / УНИАН

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль устроилась на новую работу. Так, экс-замглавы МИД назначена советником председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

В пресс-службе компании сообщили, что Зеркаль будет заниматься международными отношениями, поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, а именно процессами, связанными с захватом РФ активов группы Нафтогаз в аннексированном Крыму.

Кроме того, она в течение двух лет работала в составе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. Также Зеркаль привлекалась к разъяснению рисков и противодействию строительству российского газопровода Северный поток – 2.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выполнила свое недавние обещание и уволилась из Министерства иностранных дел.