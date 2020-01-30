Правосудие для каждого: в Чернигове порномодель отсудила большие деньги у полиции

Веб-кам модель / Про Все

В Чернигове суд оправдал веб-кам-модель, обвиняемую местной полицией в распространении порнографии.

Специально для аргументации своего обвинения полицейские провели оперативную закупку услуги. Прямо из рабочих кабинетов черниговские полицейские провели запись видеотрансляции. Последующая экспертиза признала ее порнографической.

Однако судьи решили, что трансляцию в режиме онлайн сцен сексуального характера никак нельзя считать изготовлением порнографии. Теперь государство должно выплатить веб-кам-модели компенсацию в размере 270 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Харькове Киевский райсуд оправдал по обвинению в распространении порнографии доцента из местной академии культуры. Мужчина пишет докторскую диссертацию по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал порноролики для своих исследований.