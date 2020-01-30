Грымчак вышел из СИЗО

Юрий Грымчак / фото: vkurse.ua

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак освобожден из-под стражи.

Такую информацию сообщила супруга Грымчака Юлия в Facebook.

"Юра свободен!", - написала женщина.

Кроме того, адвокат Грымчака Дмитрий Мельник также подтвердил освобождение своего подзащитного.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал Мельник на своей странице в Facebook.

Как пояснила Украинской правде адвокат Грымчака Татьяна Матяш, ее подзащитный освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест .

Напомним, летом 2019-го в Киеве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки 1,1 млн долларов США за "содействие в решении вопросов".