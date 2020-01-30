Грымчак вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест .
Бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак освобожден из-под стражи.
Такую информацию сообщила супруга Грымчака Юлия в Facebook.
"Юра свободен!", - написала женщина.
Кроме того, адвокат Грымчака Дмитрий Мельник также подтвердил освобождение своего подзащитного.
"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал Мельник на своей странице в Facebook.
Как пояснила Украинской правде адвокат Грымчака Татьяна Матяш, ее подзащитный освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест .
Напомним, летом 2019-го в Киеве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки 1,1 млн долларов США за "содействие в решении вопросов".