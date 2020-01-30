Обнародован разговор сотрудника СБУ, покрывавшего фигурантов дела Шеремета

Грищенко договаривался с сотрудником СБУ после убийства Шеремета / РБК-Украина

Опубликована запись разговора сотрудника СБУ Андрея Омельченко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Владислава Грищенко с позывным Буча.

Аудио обнародовал в YouTubeюрист Андрей Портнов.

Во время разговора сотрудник СБУ перечислил способы уклонения от уголовного преследования и был обеспокоен доказательной базой. Он подсказывал, как скрыть доказательства, оказать давление на следствие, а также собрать активистов и сформировать общественное мнение с их помощью.

В ходе беседы упомянули свидетеля в деле, участника АТО Ивана Вакуленко, которого после повестки на допрос нашли застреленным.

"Ваня застрелился. Потом после этого хватают Инну, и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял?", – сообщил Грищенко.

Он добавил, что ознакомился с материалами дела и отметил отсутствие улик против него и его супруги, однако есть доказательства против Вакуленко.

"Что Ваня арендовал машину с трекером, и телефон у него был включен, и он туда ездил", – сообщил Грищенко.

Он подчеркнул, что против него отсутствуют какие-либо доказательства.

"Говорят, что там волос Инны есть, чешут мне… Короче, вообще ни на что не ведись, ничего не подписывай", – сказал Омельченко фигуранту.

"Чтоб они дали показания свои, что да, ты был у них, они тебя инструктировали, на тебя надевали технику, что ты сотрудничал со следствием… Не поддавайся вообще на эту ху*ню: "я не я и хата не моя", – сказал сотрудник СБУ.

Также Омельченко упомянул человека, которого назвал Удав, который якобы сказал, что Вакуленко "застрелился с помпой".

"Если будешь в Киеве – набери. Ну, я узнаю, может, через "Удава" там, через кого-то. Если Инну (Грищенко, – прим. Ред.) переведут на СИЗО, там я поищу телефоны. Короче, надо поднимать – я не знаю – этих самых, активистов, блин, ветеранов, чтоб они там…", – заявил сотрудник СБУ.

Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.

"Так бузить, чтоб журналисты, блин, эту фигню не снимали постоянно с контроля. Чтоб она была у всех на ушах. Если что – на связи", – отметил Омельченко.

Как ранее сообщалось, суд вынес решение о выпуске ветерана АТО Инны Грищенко (позывной "Пума"), фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве и подозревамой в организации неудавшегося покушения на коммерсанта, из-под стражи под домашний арест.

Напомним, украинские правоохранители утверждают, что Инна Грищенко и ее супруг, также ветеран АТО Владислав (позывной "Буча") 13 июля 2018-го прикрепили взрывчатку к днищу автомобиля коммерсанта Михаила Чекурака. Однако взрыв не состоялся. Сам Чекурак обнаружил данное устройство. Во время брифинга в конце 2019-го, руководство Нацполиции объявило, что в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются супруги Грищенко, военная медсестра Юлия Дугарь, ветеран АТО и рок-музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) и волонтер/медик Юлия Кузьменко. Впоследствии, однако, стало известно, что супругам Грищенко подозрение по данному делу не объявлялось. Далее, адвокат супругов Грищенко Виталий Ковальчук рассказал о том, что Михаил Чекурак скончался 9 января 2020 года.